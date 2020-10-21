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Почтовые ящики предложили защитить от рекламного спама

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Любую рекламу через почтовые ящики без согласия жильцов надо запретить, с инициативой внести изменения в два закона депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минстрой и в Минцифры.

«Нормы отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам», — цитируют «Известия» Зубарева.

Депутат предложил внести изменения в статью 31 закона «О почтовой связи», добавив пункт о праве собственности жильцов на почтовые ящики. Также следует дополнить главу 2 закона «О рекламе» статьей об ограничении использования ящиков, а статьях 5 и 38 прописать распространение любой безадресной рекламы через почтовые ящики.

За нарушений правил будет административное наказание. Сейчас штрафы за нарушение закона «О рекламе» составляют 2–2,5 тысячи рублей для физлиц, 4–12 тысяч рублей для должностных лиц и 100–500 тысяч рублей для юрлиц.

Но в почтовых ящиках сможет появляться социальная реклама, важные справочно-информационные сведения, газеты и журналы официальных СМИ. Они необходимы, чтобы у граждан, которые не пользуются интернетом, оставался доступ к социально значимой информации, уточнил депутат.

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