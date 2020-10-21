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Поиски бесследно пропавшего в Бурятии Ан-2 возобновят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Zajcsik / Pixabay License

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направит обращение в Росавиацию с просьбой возобновить поиски пропавшего в июле Ан-2, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту. Предлагаю сузить площадь поиска до Черемховского района. Биллинг показал, что, возможно, последний телефонный звонок с воздушного судна происходил в этой точке», — сообщил Кобзев.

Самолет Ан-2, вылетевший из Бурятии, пропал 19 июля. На борту находилось шесть человек. Все поисковые мероприятия результатов не принесли. В сентябре Росавиация приостановила поиски.

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Летом район уже обследовался, но густая листва могла помешать увидеть самолет. Сейчас предлагается осмотреть территорию как с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата, так и наземно с привлечением спасателей, членов регионального отряда «Лиза Алерт», лесников и охотников.

Во время предыдущей поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров на территории Бурятии и Иркутской области. Наземные поисково-спасательные группы обследовали 685 квадратных километров тайги.

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Ропаи Ропаи

Опыт южных соседей ничему не научил Белоруссию?А мне позиция Европы нравится.У них на улицах среди бела...

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