Зонд OSIRIS-REx взял грунт с поверхности астероида Бенну

Космический зонд OSIRIS-REx на скорости 10 сантиметров в секунду сблизился с астероидом Бенну для забора образца грунта, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)

Операция осуществлялась в автоматическом режиме, поскольку сигнал с Земли до зонда, находящегося на расстоянии около 320 миллионов километров, идет 18,5 минуты, приводит ТАСС сообщение NASA.

Согласно программе полета, штанга со специальным устройством для забора образца грунта должна коснуться поверхности астероида всего на 16 секунд. В этот момент капсула с азотом выбросила облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта диаметром около 2 сантиметра должны подняться и осесть на внутренней поверхности устройства.

Точную информацию ученые об операции получат только в субботу, когда рука-манипулятор TAGSAM будет развернута в космосе и переведена в особое положение. Если первая попытка забора грунта окажется неудачной, позднее будет предпринята вторая или даже третья. Капсулу с собранным грунтом планируется доставить на Землю в 2023 году.

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Станция OSIRIS-REx была запущена в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению с астероидом Бенну (1999 RQ36) и сбору образцов с его поверхности. Она достигла небесного тела в начале декабря 2018 года и осуществила съемку всей поверхности астероида.

Астероид Бенну относится к категории потенциально опасных: шансы на то, что он в следующем веке может упасть на Землю, оцениваются как 1 к 2700.