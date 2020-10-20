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Млечный Путь разорвал карликовую галактику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Алексей Поляков

Астрофизики из США и Канады доказали, что Млечный Путь разорвал карликовую галактику в ходе бокового столкновения, космический инцидент произошел 3 миллиарда лет назад.

Ученые обнаружили в районе созвездия Девы аномально высокую плотность звезд нашей Галактики, некоторые из которых двигаются по направлению к Земле, а другие удаляются, хотя обычно звезды внутри скоплений перемещаются согласованно.

Исследователи предположили, что плотное скопление звезд в созвездии Девы возникло при столкновении двух галактик, пишет The Astrophysical Journal. Недавно астрофизикам удалось доказать свое предположение.

Оказалось, что внутри скопления находятся изогнутые оболочечные структуры. Они подтверждают, что Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой, которая была разорвана на части гравитационным воздействием.

При этом все звезды «карлика» были притянуты так называемыми приливными силами и образовали длинные «шнуры» в окрестностях Галактики. Авторы рассчитывают, что открытие улучшит понимание эволюции Млечного Пути.

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