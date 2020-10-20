США утилизировали российские аппараты ИВЛ

Соединенные Штаты утилизировали 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», доставленных в страну в апреле спецрейсом в рамках гуманитарной помощи, сообщает Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям.

По официальной версии, от аппаратов отказались из-за технических проблем. Американские больницы не могли использовать российское оборудование без адаптеров. Кроме этого, аппараты ИВЛ изготовила российская компания, которая находится под санкциями США.

Утилизация прошла в соответствии со строгими нормативными требованиями, отмечается в сообщении. При этом само решение отказаться от использования российских аппаратов американские власти приняли еще в мае.

Приборы «Авента-М» собираются на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав «Ростеха». В мае эти аппараты запретили использовать в России после пожаров в больницах Петербурга и Москвы. В июле Росздравнадзор снова разрешил эксплуатацию оборудования.