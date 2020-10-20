Российский интернет резко подорожает

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году вырастет сразу на 10-15%, прогнозируют участники рынка. На тарифы негативно влияют сразу несколько факторов.

Абонентам придется платить больше из-за снижения курса рубля, ухудшения экономической ситуации и внедрения властями «пакета Яровой», пишет агентство Telecom Daily, которое опросило крупнейших национальных операторов связи.

Сразу 86% представителей крупнейших компаний заявили, что тарифы в 2021 году вырастут. При этом две трети опрошенных полагают, что цены на интернет повысятся на 10-15%, еще 10% участников рынка уверены, что тарифы повысят сразу на 20%.

Повышение тарифов представители операторов связи объясняют резким удешевлением рубля, падением платежеспособного спроса из-за сложной экономической ситуации и дополнительными тратами, которые связаны с внедрением законов из так называемого «пакета Яровой».

В частности, операторов обязали хранить огромные массивы данных пользователей, это потребует круглосуточной работы мощных серверных центров. Кроме этого, провайдерам предстоит обеспечить россиянам бесплатный доступ к обязательным сайтам из государственного списка.