Огромное изображение кошки возрастом 2 тысячи лет нашли в Перу

Археологи на перуанском плато Наска обнаружили новый геоглиф, изображающий животное семейства кошачьих. Его возраст — более двух тысяч лет, сообщает Министерство культуры Перу.

Геоглифы — это нанесенные на поверхность земли геометрические или фигурные узоры. Как правило, их размеры — от четырех до сотен метров, поэтому геоглифы зачастую можно увидеть лишь с воздуха. Наиболее известные геоглифы располагаются на перуанском плато Наска.

Новый геоглиф нашли в ходе обследования холма Мирадор Натураль. В длину он достигает 36 метров. Изображение головы и туловища животного было очень трудно разглядеть из-за густой растительности на склоне и эрозии почвы, приводит РИА Новости сообщение Минкульта Перу.

Археологи расчистили поверхность холма и отреставрировали геоглиф, и теперь он хорошо виден. Как отмечают исследователи, изображения животных семейства кошачьих часто встречаются на изделиях из керамики цивилизации Паракас.

Благодаря пустынному климату на Наска плато сохранилось множество геоглифов — ученым известно около 30 изображений живых существ – колибри, обезьяны, паука, — а также около 700 геометрических фигур.

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Ученые считают, что их создали представители древней цивилизации, которая существовала на территории Перу еще до прихода инков, в XII веке. Единого мнения относительно смысла этих рисунков не существует: одни исследователи считают их храмами под открытым небом, другие — обсерваторией.