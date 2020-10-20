Число вызовов врачей из поликлиник в Новосибирске выросло в 4-6 раз

Число вызовов врачей из поликлиник в Новосибирской области выросло в 4-6 раз, осмотренных врачом пациентов будут лечить по видеосвязи и телефону, сообщает правительство региона.

Количество вызовов на дом в поликлиниках за последнее время увеличилось в 4-6 раза. Инфекционные бригады работают по 12 часов. С пациентами, которых не обслужили в день обращения, сотрудники поликлиник связываются по телефону, чтобы уточнить их состояние и информировать, что их вызов переносится на следующий день и является приоритетным.

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Также, в связи с сезонным увеличением заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией и существенно выросшей нагрузкой на единую регистратуру 124 и диспетчерскую 103 скорой медицинской помощи усилен штат диспетчерских, чтобы увеличить пропускную способность колл-центров и сократить время дозвона.

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в настоящее время помимо мобильного приложения, которое устанавливается теми, кто находится на самоизоляции на домашнем лечении с ковидной инфекцией, планируется внедрение системы медицинских консультаций для взаимодействия и с другими пациентами на домашнем лечении.

Внедрение такой системы дистанционного наблюдения и консультирования в поликлиниках Новосибирска позволит снизить нагрузку на службу, обслуживающую вызовы на дому. Пациентов, которых уже осмотрел медицинский работник и назначил лечение, будут консультировать по телефону или видеосвязи.