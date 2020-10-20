Российских солдат будущего оснастят «нанобеспилотниками»

Фото: © Компания "Кронштадт"
Компания «Кронштадт» разработала индивидуальные «нанобеспилотники» для экипировки «солдата будущего», способные свободно пролетать через окна и двери.
«Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 грамм. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки "солдат будущего"», — сообщили РИА Новости в компании.
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В процессе проверки новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, а также беспрепятственно пролетали через окна и двери зданий.
Также, по словам разработчиков, помимо военного применения, "нано-беспилотники" могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе и гражданскими.