Российских солдат будущего оснастят «нанобеспилотниками»

Компания «Кронштадт» разработала индивидуальные «нанобеспилотники» для экипировки «солдата будущего», способные свободно пролетать через окна и двери.

«Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 грамм. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки "солдат будущего"», — сообщили РИА Новости в компании.

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В процессе проверки новые беспилотники смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, а также беспрепятственно пролетали через окна и двери зданий.

Также, по словам разработчиков, помимо военного применения, "нано-беспилотники" могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими объектами, в том числе и гражданскими.