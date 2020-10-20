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Самый страшный фильм определили по сердцебиению

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Синистр»

Ученые определили самый страшный хоррор с точки зрения науки. Для этого у зрителей измерили частоту ударов сердца.

Самым страшным фильмом оказалась картина Скотта Дерриксона «Синистер». При его просмотре сердцебиение зрителей в среднем составило 86 ударов в минуту. Это на 32% больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту), сообщает Forbesсо ссылкой на исследование Broadbandchoices.

На втором месте оказался фильм «Астрал» режиссера Джеймса Вана — некоторые эпизоды фильма заставляли пульс зрителей подняться до 133 ударов в минуту.

Третье место в рейтинге самых страшных хорроров занял фильм «Заклятие». Сердца зрителей, смотревших эту ленту, бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В топ-10 страшных с точки зрения науки фильмов вошли ужастики «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно» 2014 года, «Заклятие-2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит».

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