Самый страшный фильм определили по сердцебиению

Ученые определили самый страшный хоррор с точки зрения науки. Для этого у зрителей измерили частоту ударов сердца.

Самым страшным фильмом оказалась картина Скотта Дерриксона «Синистер». При его просмотре сердцебиение зрителей в среднем составило 86 ударов в минуту. Это на 32% больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту), сообщает Forbesсо ссылкой на исследование Broadbandchoices.

На втором месте оказался фильм «Астрал» режиссера Джеймса Вана — некоторые эпизоды фильма заставляли пульс зрителей подняться до 133 ударов в минуту.

Третье место в рейтинге самых страшных хорроров занял фильм «Заклятие». Сердца зрителей, смотревших эту ленту, бились со скоростью 85 ударов в минуту.

В топ-10 страшных с точки зрения науки фильмов вошли ужастики «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно» 2014 года, «Заклятие-2», «Бабадук», «Спуск» и «Визит».