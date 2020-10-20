Новосибирские санатории станут обсерваторами

Санатории Новосибирской области переоборудуют под обсерваторы, но на это потребуется не меньше недели, сообщила во вторник мэрия Новосибирска.

К перепрофилированию готовят МБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» и МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори».

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«Учреждения уже прекратили прием пациентов и готовы предоставить, в случае необходимости, помещения для нужд Минздрава… Для подготовки учреждений – заключения договоров, переоборудования, дооснащения – потребуется не менее недели», – сказано в сообщении мэрии.

Весной, в первую волну коронавируса, в Новосибирской области под обсерваторы были задействованы пять санаториев и лагерей.