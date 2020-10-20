Футболку Кокорина продали за 200 тысяч рублей

Футболка нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, в которой он забил первый гол за клуб, ушла на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей, сообщил вратарь красно-белых Артем Ребров в Instagram.

Аукцион провел фонд Реброва «Своими глазами». Стартовая цена была 10 тысяч рублей, шаг — 1 тысяча. В итоге футболка ушла за 200 тысяч рублей.

Кокорин забил первый гол за «Спартак» в матче с «Химками» в минувшую субботу. Его команда одержала победу со счетом 3:2.

Форвард перешел в «Спартак» в статусе свободного агента перед началом сезона. Он первые шесть матчей РПЛ пропустил из-за травмы.