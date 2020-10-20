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Отсидевший красноярец устроил дебош в поезде из-за невкусного мяса

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярец по пути домой из колонии в Иркутской области устроил дебош в поезде из-за невкусного мяса, сообщает УТ МВД РФ по СФО.

Неоднократно судимый 38-летний житель Красноярска после отбытия очередного уголовного наказания возвращался домой на поезде из мест лишения свободы в Иркутской области и употреблял в пути спиртные напитки.

Поводом для конфликта с поездной бригадой стало заказанное в вагоне-ресторане второе блюдо. Нетрезвому пассажиру не понравилось, как было приготовлено мясо, он начал выражаться нецензурной бранью в адрес работников общепита.

Затем он кинул стоящую на столике посуду в сторону персонала и оказал сопротивление начальнику поезда, исполняющему обязанности по охране общественного порядка.

Сотрудники транспортной полиции задержали пассажира и доставили его в дежурную часть ЛО МВД России на станции Иланская. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ.

За хулиганство, совершенное на железнодорожном транспорте, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет.


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