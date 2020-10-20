Обновление Windows 10 сломало компьютеры

Октябрьские патчи KB4579311 и KB4577671 для Windows 10 вызывают множество проблем с операционной системой, вплоть до появления «синего экрана смерти». Распространение проблемных обновлений началось 13 октября.

Пользователи описывают самые различные сбои, возникающие после установки обновлений — проблемы со звуком, появление сообщений об ошибках, отказ от обновления, полный крах системы, пишет TechRadar.

При этом некоторым посчастливилось избежать серьезных проблем — после установки апдейта операционная система лишь показала несколько сообщений об ошибках, продолжив работать в обычном режиме.

Специалисты Microsoft в официальном блоге порекомендовали не устанавливать эти обновления до выяснения причин сбоев. Сами патчи были призваны исправить нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее.