Туве вернули свет

«Россети» полностью восстановили электроснабжение потребителей Республики Тыва после аварийного отключения, сообщает пресс-служба компании.

В 12.18 (08.18 МСК) защитной автоматикой была отключена одна из линий 220 кВ в Республике Тыва. Электричество отключилось во всей республике.

«За 1 час 11 минут энергетикам филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири удалось полностью восстановить электронабжение отключенных потребителей по резервной линии. Во время сбоя социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников. Бригады энергетиков ведут работы на месте повреждения», — говорится в сообщении.