Мусоровоз протаранил автобус в Горно-Алтайске

Пьяный водитель мусоровоза в Горно-Алтайске врезался в автобус на общественной остановке.

Как сообщает МВД региона, инцидент произошел утром в выходные на центральном проспекте Горно-Алтайска. 30-летний водитель КамАЗа был пьян. Судя по опубликованным снимкам, это был именно мусоровоз.

Он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в автобус ПАЗ в районе остановки. Возбуждено административное дело.

Местные жители отметили, что это не единичный случай. Они считают, что проблема с мусором в городе не будет решена, пока региональный оператор будет допускать подобные факты среди своих сотрудников. «Такие пьяные мусоровозчики мне забор снесли. Хотя контейнеры, к которым они пялились, были пустыми», – написал один из них на местном интернет-ресурсе.