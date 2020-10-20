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Режиссер Михаил Сегал презентует фильм «Глубже» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера комедии про порно-индустрию «Глубже» состоится в Новосибирске во вторник, 20 октября. В широкий прокат лента выйдет в четверг.

По сюжету фильма «Глубже», молодой режиссер, мастер психологической глубины и знаток системы Станиславского, попадает в порно-индустрию и меняет мир к лучшему. Главную роль в фильме исполнил Александр Паль.

Одними из первых «Глубже» увидят новосибирцы. Премьера состоится во вторник в кинотеатре «Победа» в 19.00. После показа зрители смогут пообщаться с режиссером ленты Михаилом Сегалом.

«Сюжет фильма возник и раскрутился именно от сцены, в которой режиссер, уволенный из Главного Театра Страны, приходит снимать порноролики. Она — сердце фильма», — сказал о своей работе режиссер.

Фильм «Глубже» отмечен специальным дипломом жюри основного конкурса «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».


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