Хабиб описал тактику боя против Гейджи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в поединке против американца Джастина Гейджи сделает акцент на правильное дыхание и прессинг, сообщил он в Instagram.

«Джастин очень хорошо бьет лоу-кики, левый хук. Мы работали над защитой, но сделали акцент на то, чтобы я мог его перебороть, передышать, прессинг, акцент сделали на это. Это мы и будем делать в бою», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.

Также боец выделил сильные стороны соперника. «Если он хочет бороться, будем бороться, ну, а если в стойке, то это не ему решать. Мы смотрим за ним, за его сильными сторонами — колено, левая рука, правая нога, борется, какие у него коронки, мы под это готовимся. Но я не люблю фокусироваться на лучших сторонах своего соперника. Я делаю то, что мне нравится, что мне по душе», — добавил Хабиб.

Нурмагомедов ни разу не проиграл в UFC. Он дважды защитил чемпионский титул, победив ирландца Конора Магрегора и американца Дастина Порье. Гейджи, выиграв у соотечественника Тони Фергюсона, стал временным чемпионом организации и новым претендентом на титул.

Поединок между Нурмагомедовым и Гейджи пройдет на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.