НАВЕРХ

Хабиб описал тактику боя против Гейджи

Источник:
Sibnet.ru
215 2
Фото: © instagram.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в поединке против американца Джастина Гейджи сделает акцент на правильное дыхание и прессинг, сообщил он в Instagram.

«Джастин очень хорошо бьет лоу-кики, левый хук. Мы работали над защитой, но сделали акцент на то, чтобы я мог его перебороть, передышать, прессинг, акцент сделали на это. Это мы и будем делать в бою», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.

Также боец выделил сильные стороны соперника. «Если он хочет бороться, будем бороться, ну, а если в стойке, то это не ему решать. Мы смотрим за ним, за его сильными сторонами — колено, левая рука, правая нога, борется, какие у него коронки, мы под это готовимся. Но я не люблю фокусироваться на лучших сторонах своего соперника. Я делаю то, что мне нравится, что мне по душе», — добавил Хабиб.

Нурмагомедов ни разу не проиграл в UFC. Он дважды защитил чемпионский титул, победив ирландца Конора Магрегора и американца Дастина Порье. Гейджи, выиграв у соотечественника Тони Фергюсона, стал временным чемпионом организации и новым претендентом на титул.

Поединок между Нурмагомедовым и Гейджи пройдет на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Еще по теме
Wink дал бесплатный доступ к спортивным каналам
Женщины из UFC порассуждали о сексе перед боем
Новосибирский боксер Алоян госпитализирован с коронавирусом
Российского боксера осудили в США
смотреть все
Спорт #Единоборства
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия заморозит ядерные арсеналы ради договора с США
•
Путин отказался от введения локдауна
•
Азербайджан заявил о тяжелых боях в Карабахе
•
Российских солдат будущего оснастят «нанобеспилотниками»
Подробности
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
•
Каким будет цифровой рубль?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Власти придумали налоговый вычет для занимающихся спортом
20.10.2020 10:01
Плющенко и Рудковская во второй раз стали родителями
02.10.2020 16:12
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
08.09.2020 10:18
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия заморозит ядерные арсеналы ради договора с США
•
Путин отказался от введения локдауна
•
Азербайджан заявил о тяжелых боях в Карабахе
•
Российских солдат будущего оснастят «нанобеспилотниками»
Подробности
•
«Монолитная» история Коммунального моста
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
•
Каким будет цифровой рубль?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
60
Навального нашли на немецком курорте
37
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
37
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
27
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
24