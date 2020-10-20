Сотрудники ЗАГС в Бурятии заразились коронавирусом

Один из отделов ЗАГСа в Улан-Удэ закрыли на карантин после того, как у сотрудников обнаружили коронавирус. Молодоженам придется заключать брак в других местах, сообщила пресс-служба республиканского управления ЗАГС.

«Улан-Удэнский городской отдел, расположенный по проспекту Строителей, 66 с понедельника временно приостанавливает прием граждан в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции у работников отдела», — сообщила пресс-служба.

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Молодоженам предлагают обращаться по адресам: улица Кирова, 35; улица Комсомольская, 4; улица Ленина, 52. Также с 13 октября регистрация браков, разводов, смерти и рождения осуществляется исключительно по предварительной записи по телефону во всех отделах ЗАГС. Приоритеты отдаются регистрации рождения и смерти.

Ранее департамент ЗАГС Забайкалья приостановил торжественные церемонии бракосочетания. Молодожены могут регистрировать брак только вдвоем. Свидетелей, родителей и гостей в зал не пустят.