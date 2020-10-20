Дочери в Бурятии оставили старую мать без денег

Пожилая женщина обратилась в суд с просьбой взыскать со своих дочерей алименты. Они бросили мать без денег, заставив ее оплачивать коммунальные услуги за их квартиру и заботиться о внуке, сообщила пресс-служба республиканского Верховного суда.

Женщина обратилась в суд и попросила взыскать с ответчиков – своих дочерей, алименты на свое содержание в размере по 5 тысяч рублей с каждой ежемесячно. Она объяснила, что ей уже 72 года, живет на пенсию. Но небольшой суммы, немногим больше прожиточного минимума, не хватает на все расходы.

Пожилая мать вынуждена покупать себе дорогие лекарства, оплачивать коммунальные услуги за квартиру одной из дочерей и растить внука другой. Районный суд требования пенсионерки удовлетворил частично. Дочерей обязали выплачивать алименты на содержание нетрудоспособной матери по 2 тысячи рублей с каждой.

Дамы не согласились с решением суда и подали апелляционную жалобу. Они сказали, что небогаты, и платить алименты не могут. К тому же у них сложились «неприязненные отношения с матерью».

Судебная коллегия жалобы ответчиков отклонила, решение суда первой инстанции оставила без изменения. Судьи согласились, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей, если те являются: нетрудоспособными, то есть достигшими пенсионного возраста и нуждающимися в помощи.

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных родителей, только в случае, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей. Но таких доказательств суду не предоставили.