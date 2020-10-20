Нефтепродукты нашли в реке Оми

Превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов зафиксировано в Оми, сообщила Омская природоохранная прокуратура.

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По сообщению прокуратуры, поводом для проверки стала размещённая в соцсетях информация о загрязнении Оми.

«Установлено превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ», – сказано в сообщении ведомства.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, чтобы возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.