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Азербайджан заявил о тяжелых боях в Карабахе

Источник:
РИА Новости
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Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях на линии соприкосновения в Карабахе, продолжавшихся на протяжении понедельника и в ночь на вторник на трех направлениях в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«С различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства Азербайджана.

Сообщается, что Азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя «живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника». «Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта», — говорится в сообщении.

В Минобороны Нагорного Карабаха подтвердили информацию о напряженной обстановке на линии соприкосновения. «На отдельных участках продолжались артиллерийский дуэли. Особенно интенсивные бои шли на южном правлении», — уточнили в Степанакерте.

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. 

Тема: Карабахский конфликт
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