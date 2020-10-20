Авария обесточила всю Туву

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Жители Тувы остались без электроэнергии из-за аварийного отключения при переводе в резерв одной из двух высоковольтных электролиний.
«Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220кВ, вся
республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу
Ак-Довурак-Чадан-Кызыл. В течение часа должны включить всех потребителей», — сообщила
мэрия Кызыла.
Отключение произошло в 12.30 по местному времени (08.20
мск).
«Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из
двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное
отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат», — написал глава Тувы Шолбан Кара-Оол.