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Брюс Уиллис прорекламировал автомобильные аккумуляторы

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Брюс Уиллис вернулся к роли Джона Макклейна из «Крепкого орешка» в рекламе аккумуляторов DieHard — видео опубликовано на YouTube.

Двухминутный ролик снят как трейлер к полнометражному фильму из серии Die Hard (в российском прокате — «Крепкий орешек»).

«Начинается новая глава в истории Die Hard. Смотрите, как Джон Макклейн противостоит старым врагам и встречается со старыми друзьями. От борьбы за продвижение автозапчастей до гонок на время, чтобы установить свою новую батарею DieHard — Макклейн не остановится ни перед чем, чтобы снова завести свою машину», — говорится в описании видео.

Вместе с Уиллисом в ролике снялись еще двое актеров из оригинального фильма: Кларенс Гильярд вновь сыграл злодея Тео, а Деворо Уайт вернулся к роли водителя Lincoln Town Car Limousine 1986 года из оригинальной киноленты.

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