Вторая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Томской области

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Второй очаг птичьего гриппа зарегистрирован в Томской области, на этот раз в Чаинском районе, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
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«Возможный источник заражения – завоз инфицированной птицы, приобретенной у частных лиц с доставкой на дом», – сказано в сообщении ведомства.
Для подтверждения результата материал направили в Федеральный центр охраны здоровья животных.
На прошлой неделе стало известно, что от гриппа умерли десятки птиц в селе Мельникове Шегарского района Томской области.