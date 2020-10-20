Вторая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Томской области

Второй очаг птичьего гриппа зарегистрирован в Томской области, на этот раз в Чаинском районе, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

«Возможный источник заражения – завоз инфицированной птицы, приобретенной у частных лиц с доставкой на дом», – сказано в сообщении ведомства.

Для подтверждения результата материал направили в Федеральный центр охраны здоровья животных.

На прошлой неделе стало известно, что от гриппа умерли десятки птиц в селе Мельникове Шегарского района Томской области.