МФЦ Бурятии отменили живую очередь из-за коронавируса

Многофункциональные центры Бурятии из-за распространения коронавируса отменили живую очередь. Теперь нельзя прийти в МФЦ и сразу взять талон на прием, нужно записываться заранее, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

На очередном заседании оперативного штаба, определен временный порядок предоставления госуслуг в МФЦ, исключающий контакты посетителей друг с другом. Прием будет осуществляться строго по указанному времени и записи через сайт или по телефону.

Режим вводится в связи со вспышками коронавируса. Отмена живой очереди продлится до решения оперштаба о возможности возобновления деятельности в штатном порядке.

Для получения государственной услуги в МФЦ можно обратиться по телефону 8 3012 287 287 или записаться на прием на сайте во вкладке «Запись на прием».