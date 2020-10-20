Глава Красноярска Сергей Еремин заболел коронавирусом

Мэр Красноярска Сергей Еремин заболел коронавирусом, он
отметил, что контактным лицом стала его дочь, сообщил градоначальник на
странице в Instagram.
«Ну что ж, вирусные "пули" свистят все чаще и ближе. Теперь
задело и меня. Чувствую себя нормально, работаю из дома. Теперь телефон – мой
лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат. Супруге
и дочкам тоже придется побыть на самоизоляции», — сказал Еремин.
Он отметил, что старается всегда ходить в маске, пользуется санитайзерами,
моет руки, но тут сработал семейный фактор. «Выяснилось, что старшая дочь была
в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный
тест у нас двоих», — сказал мэр.