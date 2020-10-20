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Глава Красноярска Сергей Еремин заболел коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/eremin__krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин заболел коронавирусом, он отметил, что контактным лицом стала его дочь, сообщил градоначальник на странице в Instagram.

«Ну что ж, вирусные "пули" свистят все чаще и ближе. Теперь задело и меня. Чувствую себя нормально, работаю из дома. Теперь телефон – мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат. Супруге и дочкам тоже придется побыть на самоизоляции», — сказал Еремин.

Он отметил, что старается всегда ходить в маске, пользуется санитайзерами, моет руки, но тут сработал семейный фактор. «Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — сказал мэр.


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Красноярск #Новости COVID19 #Местная власть
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