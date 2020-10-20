Возрастной ценз на два вида оружия предложили поднять

Возрастной ценз для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия стоит повысить до 21 года, с такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Сейчас такое оружие могут приобрести 18-летние молодые люди, которые только окончили школу, не имеют опыта военной службы и не всегда обладают психологической зрелостью, необходимой для ответственного отношения к владению оружием, цитирует RT письмо Курдесова на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Возраст, необходимый для получения права на приобретение охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны, следует повысить до 21 года. Аналогичный возрастной ценз уже действует в отношении тех, кто планирует приобрести гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, напомнил общественник.

Сейчас с 18 лет можно покупать также оружие спортивное, сигнальное и холодное клинковое для национального костюма. Гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения можно купить только с 21 года. Различие в возрасте объясняется тем, что гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения можно носить для самообороны. Из-за этого повышается опасность его использования — например, травматического пистолета.