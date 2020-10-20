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Школьница из Кузбасса прошла в финал «Удивительных людей»

Источник:
Sibnet.ru
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Девочка Мария Шаболтаева из Новокузнецка Кемеровской области прошла в финал проекта «Удивительные люди» благодаря своим математическим способностям. 

Марии Шаболтаевой 12 лет. Девочка покорила жюри математическими способностями: она умеет быстро считать и делает сложнейшие вычисления в уме на русском и английском языках.

В проекте Мария без труда справилась с заданиями, выдержав непростое испытание искусственным интеллектом. Искусственный интеллект предложил школьнице вычислить пример — на разных частях экрана появлялись 50 десятичных дробей со скоростью в половину секунды. Нужно было выполнить сложение и вычитание. Девочка дала верный ответ.

В шоу «Удивительные люди» показывают людей, обладающих невероятными способностями. Финальный выпуск, определяющий победителя проекта, выйдет на канале «Россия» 25 октября в 17.50.


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