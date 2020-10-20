Детский сад в Новосибирске закрыли из-за COVID у повара

Более 60 детских садов частично закрыли в Новосибирской области из-за коронавируса у воспитателей и детей, один полностью – там заболел шеф-повар, сообщил журналистам во вторник министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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В детских садах Новосибирской области, по словам министра, зарегистрирован 81 заболевший, из них – 30 детей, остальные – воспитатели. Закрыты на карантин 38 групп.

«Полностью закрыт 430 детский сад из-за COVID у шеф-повара», – добавил Федорчук.

Позднее пресс-центр мэрии Новосибирска добавил, что с понедельника, 19 октября, детсад работает в штатном режиме.

Зато со вторника и на неопределённый срок закрыт детский сад №450 из-за ОРВИ: в каждой группе болеет более 40% сотрудников и более 20% детей.