Таксисты в Бурятии стали водителями COVID-бригад

Водители такси в Улан-Удэ переквалифицировались в сотрудников инфекционных бригад, сообщила пресс-служба минздрава Бурятии.

«Городским поликлиникам Улан-Удэ было оказано содействие и выделено 27 автомобилей для работы в ковидных бригадах и с неотложными вызовами», – говорится в сообщении министерства.

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Были привлечены службы такси «Випавто», «Пассажирские перевозки», «Автомаяк». Пять машин направлены для работы в первую городскую поликлинику, 10 автомобилей – во вторую поликлинику, пять – в третью, четыре – в четвёртую, две – в пятую и три машины – в шестую поликлинику Улан-Удэ.

«Автомобили проходят специальную обработку. Все водители работают с соблюдением всех правил безопасности», – подчеркнули в сообщении.