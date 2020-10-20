Осенние каникулы в Новосибирске продлят из-за COVID

Осенние каникулы в Новосибирской области продлятся две недели, дата их начала определится в ближайшие дни, рассказал во вторник журналистам министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«На следующей неделе планируем начало каникул, они наверняка будут идти две недели. Всё будет зависеть от эпидситуации, как она будет развиваться, а дальше примем решение», – сказал Федорчук.

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По его словам, в среду состоится заседание оперштаба по противодействию распространения коронавируса – вероятнее всего, именно на нём определят точную дату начала каникул.

Федорчук уточнил, что пока рассматриваются все варианты: после каникул перевести школы на дистанционный режим работы полностью, частично или не переводить вообще.

Сейчас в Новосибирской области на дистанционном обучении из-за коронавируса находится 314 классов.