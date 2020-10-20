Загитова определилась с планами на соревновательный сезон

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова не планирует участвовать в соревнованиях до конца этого года.

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — цитирует ТАСС источник в спорте.

Еще один собеседник агентства сообщил, что фигуристка оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке соревновательной карьеры на один сезон. С тех пор фигуристка не принимала участие в соревнованиях, но числится в сборной России. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.