Загитова определилась с планами на соревновательный сезон

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова не планирует участвовать в соревнованиях до конца этого года.
«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — цитирует ТАСС источник в спорте.
Еще один собеседник агентства сообщил, что фигуристка оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.
Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке соревновательной карьеры на один сезон. С тех пор фигуристка не принимала участие в соревнованиях, но числится в сборной России. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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