Красноярский школьник получил награду за роль в «Гипнозе» Тодоровского

Школьник из Красноярска Сергей Гиро получил приз имени Юла Бриннера на 18-м международном кинофестивале «Меридианы Тихого». Награду юный актер получил за главную роль в фильме «Гипноз» фильме Валерия Тодоровского.

Статуэтка «Морская звезда» и диплом в честь актёра Юла Бриннера, родившегося сто лет назад во Владивостоке, были вручены Сергею Гиро за его дебютную роль на большом экране.

В фильме «Гипноз» Сергей Гиро сыграл подростка Мишу. Герой посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате он попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины.

«Сергей Гиро оказался настоящим артистом. Наверное, первые дни как-то это ему давалось сложно. А потом он абсолютно на равных работал с остальными. Не говоря уже о том, что он мгновенно освоил всю киношную кухню, когда надо этой рукой взять, этой рукой положить. С этим не было проблем. Я думаю, что у него есть шанс вырасти в большого артиста», — оценил способности юного актера Тодоровский.