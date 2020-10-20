Неизвестные отключили кислород у пациентов на ИВЛ в больнице Читы

Злоумышленники чуть не лишили жизни больных коронавирусом в больнице Читы, украв часть трубы с кислородом, который шел пациентам на ИВЛ, сообщает Минздрав Забайкалья.

Вечером произошло ЧП на территории горбольницы номер 1, где получают лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. В 19.30 аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода.

Поиск причины привел к выявлению утечки спасительного газа: было похищено порядка 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развернуто 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке.

«Своевременно были переведены пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода в реанимацию другого корпуса. Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», — сказала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объеме. На месте работают сотрудники правоохранительных структур.