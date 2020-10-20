Новосибирец пропал в воде после фото на дамбе ГЭС

Молодая пара фотографировалась на дамбе ГЭС в Новосибирске и упала в воду – девушка попала в больницу, мужчину не могут найти, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

В ночь на вторник во время фотосъёмки на дамбе ГЭС в воду упали 26-летний мужчина и 23-летняя девушка. Последнюю доставили в больницу на «скорой».

«Поисковые мероприятия мужчины продолжаются», – сказано в сообщении следствия. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Аналогичный случай произошёл на дамбе ГЭС в конце сентября – пьяная пара упала в воду, пытаясь сделать фото, но молодой человек и девушка смогли выбраться на берег самостоятельно.

Как позже уточнила журналистам представитель СУ СКР по региону Анастасия Кулешова, с дамбы упали четыре человека. Двоим удалось выбраться самостоятельно.