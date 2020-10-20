Подсолнечное масло рекордно подорожало в России

Цены на сырое подсолнечное масло резко выросли в России, они достигли нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну, сообщает агентство «СовЭкон».

Эксперты считают, что причиной повышений цен стал резкий скачок котировок на мировом рынке масла. Тенденция роста цен на рынке подсолнечника в ближайшие недели сохранится. Но ее могут сдержать укрепление рубля и падение цен на пальмовое и соевое масла, приводит РБК анализ «СовЭкон».

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В сентябре эксперты предупреждали, что в России до конца года могут вырасти цены на продукцию из подсолнечника. Причиной называлось неурожайный год — на юге Центрального Черноземья и Южном федеральном округе были засушливые весна и лето, что негативно сказалось на культуре.

Предполагалось, что будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, (на 23% меньше показателя 2019 года), но к октябрю прогноз улучшался до 12,2 миллиона тонн.