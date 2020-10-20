США обвинили шесть россиян в кибератаках по всему миру

Соединенные Штаты предъявили обвинения в причастности к крупнейшим кибератакам по всему миру шести россиянам, которые, по версии Вашингтона, являются бывшими и действующими сотрудниками военной разведки России, сообщил помощник министра юстиции США Джон Демерс.

«Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе», — приводит ТАСС слова Демерса.

В заявлении Минюста отмечается, что речь идет о военнослужащих из «воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России».

Минюст перечислил имена обвиняемых: Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Так, по версии следствия, «обвиняемые и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании и США».