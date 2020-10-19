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Сахар подорожал из-за угрозы дефицита

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оптовая цена на российский сахар выросла из-за прогнозируемого дефицита. Так, в третьем квартале 2020 года у одного из крупнейших производителей, группы «Русагро», стоимость сахара выросла на 14% — до 30 рублей за килограмм, говорится в отчетности компании.

Ожидание дефицита связано со снижением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также ростом мировых цен на сахар в четвертом квартале, пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Русагро» Максима Басова.

Эксперты отмечают, что в этом году в ряде регионов-производителей сборы сахарной свеклы ниже из-за неблагоприятных погодных условий. Производители поднимают цены на сырье, чтобы скомпенсировать потери.

По подсчетам специалистов «Союзроссахара», из урожая 2020 года будет произведено около 5,2 миллионов тонн сахара, тогда как из урожая прошлого года произвели рекордные 7,7 миллионов тонн. Внутреннее годовое потребление сахара в России оценивается в 6 миллионов тонн.

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