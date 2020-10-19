Экипаж МКС устранил утечку воздуха

Экипаж Международной космической станции устранил утечку воздуха в российском модуле «Звезда», дырку в обшивке космонавты отыскали с помощью пакетика чая.

Трещина в российском модуле имеет длину от двух до четырех сантиметров, ее заклеили каптоновой лентой. Космонавт Иван Вагнер уточнил, что такое решение временное, наземные специалисты решат, как загерметизировать место утечки на долгое время, передает РИА Новости.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз и составила 1,4 килограмма воздуха в сутки, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности.

После этого выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Саму дыру долгое время не могли найти, однако затем космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину с помощью чайного пакетика.