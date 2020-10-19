Разработан российский дрон для «солдат будущего»

Миниатюрный беспилотник для экипировки «солдата будущего» разработали в России, в перспективе такие аппараты смогут объединяться в рой и выполнять разнообразные боевые задачи.

Дрон создали специалисты компании «Кронштадт» из Петербурга. Разработка беспилотников небольших размеров – одна из главных тенденций в этой отрасли последних лет, отмечает пресс-служба компании.

«Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 грамм. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки "солдат будущего"», — говорится в сообщении.

Новые беспилотники в ходе тестов смогли преодолеть завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий. Помимо военного применения, такие дроны могут защищать периметр гражданских объектов — например, электростанций.

Ожидается, что беспилотники официально интегрируют в боевую экипировку «Ратник» третьего поколения. Сейчас российские военнослужащие получают второе поколение экипировки.