Кремль признал «непростой» экономическую ситуацию

Ситуация в экономике РФ непростая из-за пандемии коронавируса, ставшей беспрецедентным вызовом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация весьма непростая, она непростая во всем мире, во всех странах мира, много негативных последствий. И здесь, конечно, каждая страна, самостоятельно реализует свои антикризисные планы», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, Россия столкнулась с «беспрецедентным вызовом», который представляет угрозу для здоровья людей и негативно влияет на глобальную экономику. «Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что от антикризисной работы правительства и руководства страны будет зависеть, насколько эффективно государству удастся минимизировать этот вызов для российской экономики.