Убийство из 90-х раскрыли в Новосибирске

Обвиняемый в убийстве, произошедшем в Новосибирске в 1999 году, задержан в Тюмени, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, в 1999 году в Первомайском районе Новосибирска произошёл конфликт между двумя компаниями, в результате которого один мужчина застрелил другого. Вероятный убийца скрылся, обвинение ему предъявили заочно.

В октябре 2020 года в следственные органы поступила информация, что этот мужчина находится в Тюмени. Его задержали и этапировали в Новосибирск.

Задержанный не отрицал своей причастности к преступлению. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.