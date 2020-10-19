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Астероид «навестит» Землю накануне выборов в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США, сообщил американский астрофизик Нил Тайсон.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час. Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», — написал ученый в своем Instagram.

Объект 2018 VP1 был открыт 3 ноября 2018 года. Исследователь подчеркнул, что астероид слишком мал, чтобы причинить серьезный вред. Поэтому падение космического тела не сможет вызвать каких-либо катастрофических последствий на Земле.

По расчетам NASA, астероид 2018 VP1 сблизится с Землей 2 ноября, минимальное расстояние составит порядка 384 тысяч километров. При этом официальная вероятность того, что астероид войдет в атмосферу и упадет на планету, составляет всего лишь 0,41%.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

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