Роддом №4 в Томске сделали COVID-госпиталем

Роддом №4 в Томске на этой неделе начнёт работу в качестве инфекционного госпиталя, сообщил в понедельник департамент здравоохранения Томской области – ранее эта идея возмутила горожан.

На базе роддома № 4 Томска будет развернуто 300 коек для лечения коронавирусной инфекции, в том числе 10 реанимационных. Все койки в новом респираторном госпитале будут подключены к кислороду. Закончен монтаж необходимых инфекционных шлюзов.

«Решение об открытии нового респираторного госпиталя именно на этой базе принято, во-первых, с учетом возможности развертывания здесь большого коечного фонда. Во-вторых, с учетом близости медучреждения к респираторным госпиталям, которые работают на базе медсанчасти № 2 Томска и больницы скорой медицинской помощи (там расположены компьютерные томографы, и пациенты нового респираторного госпиталя смогут оперативно проходить компьютерную томографию). В-третьих, в медучреждении имеется штат профессиональных анестезиологов и реаниматологов», – сказано в сообщении.

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Женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Для безопасности у неё будет отдельный вход.

«Принятое решение не повлияет на качество оказания акушерско-гинекологической медицинской помощи… Как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, родильный дом одним из первых будет возвращен в прежний режим работы», – подчёркивается в сообщении.

Ранее томичи создали петицию в Сети с просьбой не переоборудовать роддом, а также провели серию одиночных пикетов. К моменту публикации новости обращение собрало почти 40 тысяч подписей.