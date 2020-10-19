Прожиточный минимум рассчитают по новой схеме

Новая модель расчета прожиточного минимума исключает риски снижения его величины, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели снижение возможно», — сказала Баталина в ходе нулевых чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме в РФ.

Правительство России ранее внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Со следующего года МРОТ предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан.

При этом размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей. Прожиточный минимум, который связан с МРОТ, вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.