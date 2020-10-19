НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Вышел трейлер новогодней комедии «Обратная связь» с «Квартетом И»

Источник:
Sibnet.ru
288 0

Новогодняя комедия «Обратная связь» продолжает историю, рассказанную в фильме «Громкая связь».

По сюжету, 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

«Обратная связь» — продолжение фильма «Громкая связь» по оригинальному сценарию «Квартета И». Фильм выйдет в широкий российский прокат 17 декабря.

Главные роли в фильме исполнили Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова.

Еще по теме
Огурец стал главным злодеем в первом фильме ужасов для кошек
Сериал «Сестра Рэтчед» стал самым популярным на Netflix
Адам Маккей собрал голливудских звезд первой величины для фильма
Стартовали съемки третьего сезона «Содержанок»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент Армении назвал цель Турции в карабахском конфликте
•
Прожиточный минимум рассчитают по новой схеме
•
Врачи выявили риск потери слуха от коронавируса
•
Новый способ покупки ОСАГО через маркетплейс пока не заработал
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Виссариона отправили на психиатрическую экспертизу в Москву
Сибирь 19.10.2020 17:05
Убийство из 90-х раскрыли в Новосибирске
Сибирь 19.10.2020 16:51
Роддом №4 в Томске сделали COVID-госпиталем
Сибирь 19.10.2020 16:20
Почти тысячу мест в новосибирских больницах займут под COVID
Сибирь 19.10.2020 15:42
Самое популярное
Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
5245
Определена самая сексуальная женщина России
4687
Участница «Голоса» поставила в неловкое положение наставников шоу
3816
Томичка выступит в шоу «Танцы» с номером в стиле Pole Dance
3437
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент Армении назвал цель Турции в карабахском конфликте
•
Прожиточный минимум рассчитают по новой схеме
•
Врачи выявили риск потери слуха от коронавируса
•
Новый способ покупки ОСАГО через маркетплейс пока не заработал
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
60
Навального нашли на немецком курорте
37
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
34
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
27
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
21