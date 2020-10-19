Вышел трейлер новогодней комедии «Обратная связь» с «Квартетом И»

Новогодняя комедия «Обратная связь» продолжает историю, рассказанную в фильме «Громкая связь».

По сюжету, 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

«Обратная связь» — продолжение фильма «Громкая связь» по оригинальному сценарию «Квартета И». Фильм выйдет в широкий российский прокат 17 декабря.

Главные роли в фильме исполнили Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова.