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СК Приангарья возбудил дело после гибели матери и двух детей на пожаре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Смерть матери и двух детей на пожаре в Иркутской области квалифицировали по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла в воскресенье ночью, женщина и дети не смогли выбраться из горящего дома, сообщило региональное СУ СК России.

Сообщение о пожаре в частном доме в городе Нижнеудинске поступило от местных жителей в пожарно-спасательную службу. Когда пожарные приехали, жилой дом был полностью охвачен огнем.

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По версии следствия, в результате пожара погибли 42-летняя женщина и двое ее детей — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик. До прибытия пожарных из дома смог самостоятельно выбраться 16-летний подросток — сын погибшей.

Иркутское СУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы, чтобы установить точные причины пожара. 

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