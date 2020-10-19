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Новосибирскую область признали одним из самых закредитованных регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аналитики подсчитали, население каких регионов страны наиболее закредитованно – в лидерах антирейтинга оказались Новосибирская область и Тыва.

Данные о долговой нагрузке жителей регионов России подсчитали специалисты РИА «Новости». По их данным, средний уровень закредитованности россиян вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Долговая нагрузка – это соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты.

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В Новосибирской области уровень закредитованности составляет 70,6% – регион занял 79 место из 85. Ещё ниже, на предпоследнем месте, оказалась Республика Тыва с показателем в 76,2%.

Лучше всех из сибирских регионов дела с кредитами обстоят в Забайкальском крае – регион находится на 22 месте рейтинга с показателем в 50,9%. Также не очень высокий показатель закредитованности в Красноярском крае и Томской области – по 52%.

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