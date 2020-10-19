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Огурец стал главным злодеем в первом фильме ужасов для кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Первый фильм ужасов для кошек появился в Сети, главным антагонистом хоррора стал огурец.

По сюжету фильма, кошка остается одна дома. Она играет с клубком ниток, который приводит ее в кухню. Там животное встречается со своим главным страхом — огурцом.

В фильме присутствуют специальные звуковые сигналы, которые привлекают внимание кошек. По многочисленным роликам в Сети, создали поняли, что огурцы устрашают кошек, поэтому сделали на них акцент.

В записи треков для фильма принимали участие специалисты исследовательского института Waltham Petcare, сообщает ЦАН со ссылкой на представителей агентства Аdam&ЕveDDB, выпустивших фильм ужасов.

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